Экономист Кульбака назвал преувеличением слова премьера Финляндии о военной экономике

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Премьер Финляндии Санна Марин заявила, что из-за энергетического кризиса страна живет в условиях «военной экономики». Однако финскому государству удастся пережить его без серьезных потерь. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал экономист Николай Кульбака.

— Я подозреваю, что премьер Финляндии немного преувеличивает, говоря о военной экономике в стране. Ее там нет. Это, скорее, образная речь. Финляндия достаточно обеспеченное государство с хорошей и сильной экономикой, поэтому никаких проблем у них серьезных не будет. Сейчас в Финляндии просто переходят на режим экономии. Дело в том, что для Финляндии это действительно энергетический кризис, но он не является настолько серьезным, — пояснил он.

При этом эксперт добавил, что власти страны пытаются сделать так, чтобы все эти явления в экономике не оказали влияния на население.

Также эксперт рассказал, как антироссийские санкции влияют на мировой ВВП. Кульбака считает, что антироссийские санкции действительно напрямую вредят другим государствам: в частности, многие компании несут убытки из-за приостановки деятельности в РФ. Однако суммарное падение мирового ВВП не должно превысить полпроцента.