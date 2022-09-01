Депутат посоветовала находящимся в простое работникам пройти переобучение

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Работники, находящиеся в простое из-за ухода иностранных компаний, могут пройти переобучение и повысить свою привлекательность на рынке труда, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она напомнила, что для работников, находящихся в простое, предусмотрена выплата 2/3 зарплаты, также есть возможность параллельной работы у другого работодателя с сохранением стажа.

Кроме того, россияне могут пройти переобучение и освоить новую профессию, поскольку иностранные компании могут и не вернуться. Заявку можно оставить на портале «Работа России».

— Но, если кто-то не вернется, то работники имеют возможность повысить свою профессиональную привлекательность на рынке труда, пройдя переобучение, в том числе дистанционно. Я уверена, что мы справимся с этими вызовами — и справляемся, потому что у нас показатели занятости превышают даже допандемийные, — отметила она в комментарии НСН.

Первый заместитель начальника управления заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Мария Дерунова объяснила влияние безработицы на экономику. По мнению Деруновой, низкий уровень безработицы не всегда является позитивным сигналом, так как свидетельствует о дефиците сотрудников для растущего бизнеса, передает ФАН.

Российская столица возглавила рейтинг крупнейших городов стран G20 с самым низким уровнем безработицы, оставив позади Лондон, Париж, Берлин, Токио, Шанхай и другие мировые мегаполисы. Об этом сообщила министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.