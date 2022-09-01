Штаб по контролю за выборами в Москве перевыполнил план по набору наблюдателей

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Общественная палата столицы зарегистрировала в корпус наблюдателей 10 300 человек, что говорит о перевыполнении плана по набору сотрудников. Об этом сообщил в четверг, 1 сентября, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев.

— Вообще же на старте набора мы ожидали, что в наблюдатели запишется около 10 тысяч человек. Сейчас у нас уже 10 300, а до окончания набора еще неделя, — сказал он.

Ковалев добавил, что на данный момент набор в корпус идет активно и скоро будет завершен. По его словам, столичные наблюдатели относятся к муниципальным выборам так же серьезно, как и к выборам федеральным. Кроме того, пришедшие люди очень ответственны, что позволит обеспечить прозрачность выборов, отметили в пресс-службе Общественного штаба.

До этого сообщалось, что Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве в ходе тестирования системы дистанционного электронного голосования не получил жалоб от горожан и сообщений о проведении DDoS-атак. По словам Вадима Ковалева, во время анализов посетили избирательные участки чуть более 10 тысяч человек.