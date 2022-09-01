Лавров предупредил Молдавию о последствиях в случае угрозы российским миротворцам

Фото: МИД РФ

Создание угроз безопасности российским миротворцам в Приднестровье будет восприниматься как нападение. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в четверг, 1 сентября.

— Все должны понимать, что любые действия, которые будут подвергать угрозе безопасности наших военнослужащих, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию, — подчеркнул он.

Лавров напомнил ситуацию в Южной Осетии, когда на российских миротворцев напал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, передает РИА Новости.

По словам сопредседателя Объединенной контрольной миссии (ОКК — коллективный руководящий орган миротворческой операции в Приднестровье) Олега Белякова, Приднестровье заинтересовано в присутствии миротворческой миссии в регионе до окончательного разрешения конфликта.

Военный конфликт в Приднестровье очень выгоден Украине, так как при столкновении Кишинева и Тирасполя РФ вынуждена будет вмешаться в ситуацию и ослабить хватку на украинских землях. Так прокомментировал «Вечерней Москве» сообщение о намерении Молдавии выйти из соглашения о мирном урегулировании конфликта в Приднестровье политолог и общественный деятель Сергей Марков.