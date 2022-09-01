Минюст США раскроет итоги обысков у Трампа после выборов в Конгресс

Фото: Whitehouse

Министерство юстиции США собирается озвучить обвинения в отношении Дональда Трампа после выборов в Конгресс этой осенью.

Сообщается, что сотрудникам департамента запрещены любые действия, которые могли бы повлиять на результаты голосования. Однако в самом Белом доме такой позиции придерживаются не все. Пресс-секретарь действующего президента США Карин Жан-Пьер дала оценку сторонникам Дональда Трампа, пишет Bloomberg.

— Республиканцы, которые поддерживают Дональда Трампа, представляют серьезную угрозу нашей демократии, нашей свободе и нашим правам, — заявила пресс-секретарь Белого дома

Известно, что в прессу попала фотография секретных документов, которую якобы сделали во время обысков в доме Дональда Трампа. Однако многие сомневаются в подлинности сделанной фотографии. Сам же Трамп заявляет, что спецслужбы сами разбросали документы, чтобы его подставить.

30 августа бывший президент Соединенных Штатов предложил признать выборы главы государства в 2020 году необратимо скомпрометированными и заявил о необходимости перевыборов.