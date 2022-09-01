Психолог дала советы, как выбрать кружок для ребенка

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Психолог Нина Алешкина назвала аспекты, которые надо учитывать при выборе дополнительных занятия для ребенка.

— Секция выбирается исходя из того, куда направлен интерес ребенка. Нужно понаблюдать за ним, что так сильно увлекает малыша, что при этом занятии он теряет счет времени. Присмотритесь к тому, чем ребенок предпочитает заниматься дома сам, без постороннего участия или помощи, — пояснила она в комментарии «Невским новостям».

Если ребенок с трудом адаптируется в новом коллективе, можно отдать его в секцию, куда уже ходят его друзья.

Также специалист порекомендовала при выборе занятия для ребенка руководствоваться не стоимостью уроков, а обращать внимание на наставника, который будет работать с детьми. Он должен быть гибким, действительно любить то, чем занимается, ориентироваться на воспитанников, уметь учитывать их индивидуальные особенности.

Перед началом учебного года важно не только подготовить ребенка. В преддверии Дня знаний большую роль играет и настрой родителей, сообщила кандидат психологических наук Светлана Колосова. Она отметила, что ребенок чувствует настрой родителей, поэтому взрослым стоит успокоиться и настроится на позитивный лад, передает Nation news.

Этот учебный год будет отличаться большим количеством изменений, о которых узнала «Вечерняя Москва».