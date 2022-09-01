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Автобус загорелся в результате столкновения с грузовиком на Калужском шоссе

Степан Жирнов
Происшествия
Автобус загорелся в результате столкновения с грузовиком на Калужском шоссе
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, поселение Краснопахорское, Калужское шоссе, 46-й километр Карта всех событий

Автобус загорелся в результате столкновения с грузовиком на Калужском шоссе. Об этом стало известно в четверг, 1 сентября.

Авария произошла на 46-м километре. Люди успели эвакуироваться из салона горящего автобуса. В результате ДТП пострадали два человека.

На месте работают экстренные службы, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Другое ДТП произошло 1 сентября в Истре. Мусоровоз сбил двух детей. Один ребенок погиб.

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