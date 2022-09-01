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Разлитие воды в ТиНАО ликвидировали

Александр Афонин
Город
Разлитие воды в ТиНАО ликвидировали
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Специалисты утром 1 сентября ликвидировали разлитие воды у ЖК «Скандинавия» на территории Троицкого и Новомосковского административных округов. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Уточняется, что ранее в соцсетях появилось видео с разлитием воды у жилого комплекса. По предварительным данным, произошедшее возникло в результате нарушения технологии заправки поливомоечной техники частной управляющей компании.

В Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы» отметили, что последствия разлива ликвидировали сразу по окончании работ. Произошедшее не повлияло на водоснабжение потребителей.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что, несмотря на продолжительную экстремальную жару, все водохранилища столичной системы наполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения города. По его словам, созданных резервов достаточно для стабильного водоснабжения независимо от погодных условий.

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