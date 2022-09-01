В Запорожье сообщили о взятии в плен трех украинских диверсантов

Фото: Минобороны РФ

Российская армия взяла в плен трех украинских диверсантов. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— В плен взяты три человека, двое из них в тяжелом состоянии, врачи сейчас борются за их жизнь, — рассказал он.

В настоящее время 12 человек, входящие в состав украинского десанта, ведут боевые действия, добавил Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live».

Накануне стало известно, что группу украинских диверсантов, которые планировали теракт на Запорожской атомной электростанции, задержали в Энергодаре. По словам члена главного совета администрации региона Владимира Рогова, задержание диверсионной группы снова доказывает террористическую сущность киевского режима.

До этого сообщалось, что украинская армия с раннего утра начала наносить удары по городу Энергодару. Было зафиксировано два попадания по жилым кварталам. По данным пресс-службы администрации города, удары украинских сил по территории Энергодара направлены на срыв визита миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую атомную электростанцию.