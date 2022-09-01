Звезда сериала «ФБР» Уильям Рейнольдс скончался на 90-м году жизни

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Американский актер Уильям Рейнольдс умер в возрасте 90 лет. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщил его сын Эрик.

Уточняется, что звезда сериала «ФБР» скончался от осложнений, вызванных пневмонией. При этом болезнь не связана с коронавирусной инфекцией, пишет РИА Новости.

Рейнольдс родился 9 декабря 1931 года в Лос-Анджелесе. Заключив контракт с Universal Pictures, он снялся в 1952 году в картине «Сестра Кэрри», где сыграл сына главного героя. Также он исполнял роль специального агента Тома Колби в сериале «ФБР» на протяжении шести сезонов.

После актерской карьеры он занимался бизнесом. Более 40 лет Рейнольдс был женат на актрисе Молли Синклер, которой не стало в 1992 году.