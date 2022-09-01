Собственник добровольно убрал незаконную пристройку в Алексеевском районе

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Россия, Москва, улица Касаткина, 3с2 Карта всех событий

Сотрудники столичной Госинспекции по недвижимости обнаружили незаконную одноэтажную пристройку площадью 126,3 квадратных метра на улице Касаткина. Об этом в четверг, 1 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Собственник использовал пристройку под административные цели. Однако земельный участок не был предназначен для строительства, разрешения на возведение новых объектов либо реконструкцию, а также ввод пристройки в эксплуатацию собственником не оформлялись. Таким образом, она была признана незаконной и подлежала демонтажу, — сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Отмечается, что ведомство выставило требования собственнику убрать постройку. В результате он добровольно снес объект. На данный момент прилегающую территорию привели в порядок, ей вернули первоначальный вид.