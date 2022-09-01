Фото: Минобороны РФ

Глава отдела интенсивной терапии одной из больниц в южном районе Украины сообщил об огромном количестве раненых при попытке наступления. Специалист, пожелавший не раскрывать свою личность, признался, что знал о планировавшемся наступлении за неделю. По его словам, подобное заявление внушало надежду на скорые победы.

— Но когда они начали привозить такое большое количество раненых, тогда, если честно, мне стало их жалко и я начал задумываться о том, стоило ли это делать такой ценой, — рассказал врач изданию Wall Street Journal.

Американская газета сообщает о значительных потерях среди украинских войск, ссылаясь на комментарии украинских военных экспертов и политических аналитиков. Во время беседы с доктором в отделении находилось шесть военнослужащих в состоянии комы, отмечает издание.

— Голова, грудь, конечности, сотрясения мозга, они (военные) поступают со всеми видами травм. Взрывы повреждают все, — прокомментировал специалист.

Ранее стало известно о крупных потерях ВСУ при попытках наступления на Херсонском, Николаево–Криворожском и других южных направлениях.