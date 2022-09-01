Названы способы вовлечения ребенка в занятия спортом

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Привить интерес к спорту можно через игры, соревнование и личный пример, сообщили спортивные эксперты.

— Увлечь ребенка спортом можно, если вовлечь его в игру, состязания, соревнование какие-то, например, эстафеты. Также сильный эффект оказывает личный пример. Если ребенку тренер или родители показывают классный пример, то это также помогает увлечь спортом, — рассказала мастер спорта по самбо и джиу-джитсу, КМС по дзюдо Ксения Калинина.

Она отметила, что многие дети бросают занятия спортом в подростковом возрасте. Чтобы этого не произошло должна быть мотивация со стороны родителей и тренера.

Спортивный тренер Денис Помазной добавил, что занятия спортом помогают детям выработать характер. Он подчеркнул, что важно дать ребенку свободу выбора, не навязывать ему собственные вкусы и интересы. Отдавая его в спортивную секцию, не нужно контролировать, следить за ним и оказывать эмоциональный прессинг, передает РИАМО.

До этого тренеры перечислили нескучные виды досуга, позволяющие привести тело в форму.