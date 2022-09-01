Девушка чуть не утонула в реке на юго-востоке столицы

Фото: Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы

Россия, Москва, Золоторожская набережная Карта всех событий

Девушка едва не утонула в Яузе в районе Лефортово. Об этом сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы в четверг, 1 сентября.

По данным ведомства, сотрудникам поисково-спасательной станции «Крымский мост» поступил сигнал о тонущем в реке человеке. На место происшествия было отправлены дежурные смены со станции, получившей сигнал, а также с поста «Павелецкий».

В районе Золоторожского Вала спасатели заметили девушку в воде. Она оказалась жива. Пострадавшую подняли на борт катера и доставили на станцию «Крымский мост».

На берегу потерпевшую осмотрела бригада скорой помощи, после чего девушка была госпитализирована в медицинское учреждение.

На данный момент полиция выясняет причины происшествия, сообщил Telegram-канал «ЧСтные новости».

Другой мужчина чуть не утонул в Москве-реке на северо-западе столицы 25 августа. Его спасатели доставали уже из-под воды.