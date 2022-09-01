Дети старше 15 лет могут самостоятельно обращаться за медицинской помощью

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Дети с определенного возраста могут самостоятельно обратиться к врачу. Об этом в четверг, 1 сентября, в эфире программы «Ваше право» на «Вечерка ТВ» рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, несовершеннолетние старше 15 лет имеют право самостоятельно обращаться за медицинской помощью и давать добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ от него.

При этом никаких дополнительных бумаг для этого подростку нужно не будет. Однако в случае выявления какой-либо опасности для жизни юного гражданина врачи обязательно сообщают в правоохранительные органы об этом.

Детей до 15 лет врачи обязаны принимать исключительно в присутствии родителя или законного представителя ребенка.

— Родители и законные представители, что немаловажно, могут до 18 лет запрашивать любую информацию о состоянии своего ребенка, потому что забота о детях входит в их обязанности, — пояснила Людмила Нефедова.

Также руководитель пресс-службы столичной прокуратуры отметила, что родители вправе посещать медицинские учреждения вместе с ребенком и после наступления 15-летнего возраста.

Если повреждения ребенок получил в результате ДТП, то на место происшествия в любом случае будет вызвана скорая помощь. Уже врачи решат, необходима ли госпитализация ребенку.

Также медики могут передавать телефонограммы в правоохранительные органы о том, что пострадал подросток.

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