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Российские военнослужащие, которые работают на Харьковском направлении, уничтожили готовую к работе американскую гаубицу М777, сообщил журналистам в четверг, 1 сентября, командир артиллерийского подразделения.

По словам собеседника РИА Новости, слаженная работа разведывательных подразделений, арткорректировщика и артиллерии российских вооруженных сил позволили союзным силам обнаружить и уничтожить гаубицу противника.

Командир подразделения уточнил, что работа по уничтожению вооружений противника велась из ракетной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град».

В начале августа начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские власти планируют направить в Харьков сотрудников СБУ для проведения карательной операции по выявлению лояльных к России граждан.

Он отметил, что киевский режим попытается оправдать эту жестокую по отношению к своим гражданам акцию поиском корректировщиков ударов авиации и артиллерийских подразделений российских Вооруженных сил.