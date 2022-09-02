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Столичные клиники смогут автоматически сообщать о болезни ребенка в школу

Георгий Соланович
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Столичные клиники смогут автоматически сообщать о болезни ребенка в школу
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Власти Москвы открыли частным и федеральным клиникам возможность автоматически передавать информацию об отсутствии ребенка по болезни в школы и детские сады. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 2 сентября.

— В новом учебном году в электронном журнале будет отображаться период отсутствия ребенка по болезни на занятиях согласно данным, полученным от частных и федеральных клиник. Родителям болеющего ребенка не нужно будет информировать учителей о том, что он не придет на занятия, это снимет лишние заботы с их плеч, — заявила Ракова.

Автоматическая передача информации об отсутствии ребенка в школе по болезни стала возможно благодаря интеграции Московской электронной школы (МЭШ) и ЕМИАС.

На официальном сайте мэра Москвы добавили, что родителям теперь также не нужно приносить в школу бумажные справки, если их ребенок проходил лечение в федеральной или частной клинике.

Мэр столицы Сергей Собянин до этого сообщил, что МЭШ с 1 сентября будет работать на отечественном программном обеспечении и станет независимой от импортных компонентов.

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