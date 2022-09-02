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Однодневную выставку о генерале Дубынине представят в Музее Победы

Лейла Алиева
Город
Однодневную выставку о генерале Дубынине представят в Музее Победы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В рамках эксклюзивного показа фильма «Афган. Грани войны» в Музее Победы состоится однодневная выставка о генерале Викторе Дубынине, командующем 40-й общевойсковой армией Туркестанского военного округа во время войны в Афганистане. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в пятницу, 2 августа.

— Во время показа фильма в фойе музея все желающее смогут познакомиться с выставкой о генерале Дубынине, которая даст возможность узнать новые подробности о личности военноначальника, а также увидеть подлинные кадры Афгана, — говорится в сообщении.

На временной экспозиции, где представят более 50 архивных снимков на ролл-апах, гости узнают о детстве Дубынина, его первых успехах в военном деле, начале карьеры командующего во время Афганской войны, о военной деятельности в конце ХХ века и учреждении в 2010 году «Центра поддержки военнослужащих, участников боевых действий и контртеррористических операций».

Накануне свыше 800 выпускников Московского университета Министерства внутренних дел имени В. Я. Кикотя получили офицерские погоны на территории Музея Победы. Также сотрудники МВД и курсанты возложили цветы к монументу «Солдат-победитель», почтив память погибших во время Великой Отечественной войны.

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