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Посольство РФ в США назвало материал Госдепа о Симоньян проявлением ревности

Георгий Соланович
В мире
Посольство РФ в США назвало материал Госдепа о Симоньян проявлением ревности
Фото: shutterstock

Материал Госдепартамента Соединенных Штатов о главном редакторе медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян является проявлением ревности в связи с доверием зарубежной общественности российской прессе. Об этом сообщило посольство РФ в США в пятницу, 2 сентября.

— Обратили внимание на информацию, размещенную на сайте госдепартамента относительно Симоньян. <...> Данный материал — очередной пример остервенелых попыток очернить наших журналистов за правдивое освещение международных событий. То, что этим занялся госдеп — проявление трудноскрываемой ревности по поводу симпатии и доверия зарубежной общественности к работе российской прессы, — говорится в сообщении посольства.

Дипломаты призвали авторов подобных материалов «набраться мужества» придерживаться постулата о плюрализме мнений, а также перестать заниматься пропагандой с «априори ничтожными результатами».

31 августа на сайте Госдепа появилась публикация о Симоньян, в которой главреда RT назвали «одним из главных лиц пропаганды и дезинформации президента России Владимира Путина».

Агентство Bloomberg пишет, что Франция и Германия призвали ЕС распространять якобы «независимую информацию в России». Однако подобное будет достаточно сложно провернуть в РФ, поскольку большинство людей уже определились со своей позицией касательно военной спецоперации. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал политолог Дмитрий Журавлев.

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