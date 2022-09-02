Пассажиры МЦД сделали более 164 миллионов бесплатных пересадок на метро и МЦК

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) с момента их запуска сделали более 164 миллионов бесплатных пересадок на станции Московского центрального кольца (МЦК) и столичного метро. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 2 сентября.

Отмечается, что благодаря бесплатным пересадкам пассажиры диаметров сэкономили более семи миллиардов рублей. В данный момент на МЦД 22 пересадочных станции, при этом до конца года планируется открыть еще одну — станцию второго маршрута диаметров Марьина Роща — там можно будет пересесть на Люблинско-Дмитровскую линию, а в будущем — на БКЛ и на МЦД-4, уточнили в Telegram-канале дептранса.

— Сейчас на первых двух диаметрах 22 пересадочные станции, с запуском всех пяти маршрутов количество таких пересадочных станций вырастет до 67, значит возможностей для построения мультимодальных поездок станет еще больше, — добавил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

31 августа стартовали работы по благоустройству территории около станции Толстопальцево МЦД-4. Завершить все работы планируется в следующем году.