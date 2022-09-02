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Андрей Бочкарев: Общая готовность учебного кластера «Ломоносов» составляет 75 процентов

Лейла Алиева
Город
Андрей Бочкарев: Общая готовность учебного кластера «Ломоносов» составляет 75 процентов
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Строительная готовность здания учебно-образовательного кластера «Ломоносов» составляет 75 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В настоящее время в составе научной долины «Воробьевы горы» продолжается строительство комплекса учебно-образовательного кластера «Ломоносов». На сегодня полностью выполнены работы по возведению конструктива здания, ведется монтаж внутренних и внешних инженерных сетей, — рассказал он.

На данный момент идут работы по устройству электроснабжения, водопровода, систем отопления, вентиляции, а также установке лифтов и монтировании локально-вычислительной сети.

По словам руководителя Amethyst Group (экосистема ИТ-решений для цифровизации строительства) Марата Хафизова, в рамках строительства специалисты используют комплекс цифровых решений, позволяющих контролировать ход работ, управление человеческими ресурсами.

До этого сообщалось, что в районе Бибирево идет строительство спортивного комплекса с бассейном для Училища олимпийского резерва № 4 имени А. Я. Гомельского. Его общая готовность составляет 75 процентов, а благоустройство территории выполнено наполовину.

Еще один спортивный комплекс с бассейном и залом уже сдан в эксплуатацию для художественной гимнастики для занятий учащихся Московского среднего специального училища олимпийского резерва.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
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