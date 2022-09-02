Расписание поездов на МЦД-1 изменится 3 сентября

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Расписание поездов на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) изменится 3 сентября с 03:00 на 24 часа. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в пятницу, 2 сентября.

Уточняется, что изменение расписания поездов в выходной день связано с проведением работ по строительству четвертого маршрута МЦД «Киевско-Горьковский».

— Пассажиров ждут следующие изменения: на центральном участке МЦД-1 не будет движения поездов; составы Савеловского направления проследуют от/до Савеловского вокзала, а Белорусского направления — от/до Белорусского вокзала; интервалы движения поездов увеличат (в том числе в часы пик); часть поездов отменят, у части электричек изменится расписание; поезда «Аэроэкспресса» до/от аэропорта Шереметьево проследуют от/до Савеловского вокзала, — говорится в сообщении.

На официальном сайте мэра Москвы призвали пассажиров МЦД быть внимательными и заранее планировать маршрут.

До этого сообщалось, что пассажиры МЦД с момента их запуска сделали более 164 миллионов бесплатных пересадок на станции Московского центрального кольца (МЦК) и столичного метро.