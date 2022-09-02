Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Народный календарь

Шойгу сообщил о взломе эшелонированной обороны националистов в Донбассе

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Шойгу сообщил о взломе эшелонированной обороны националистов в Донбассе
Фото: Минобороны РФ

Союзным силам удалось взломать эшелонированную оборону украинских националистов в Донбассе. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

Новость дополняется.

«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
К морю
Проще чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отшумело первое сентября…

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Никита Миронов
Никита Миронов

Америка нарывается на ядерный конфликт

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У «поуехавших» деньги закончились: беглые звезды потянулись в Россию

Александр Молотков
Александр Молотков

Новые школьные традиции

Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Лев Николаев
Лев Николаев

Вся русская красота на одной земле

Все мнения
О проекте