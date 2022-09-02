Народный календарь. Чем опасны подарки 4 сентября

Фото: Pexels

4 сентября Православная церковь почитает память мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия, Акиндина и Севериана, которые приняли смерть за Христа при правлении императора Максимиана. В этот день запрещается дарить и принимать подарки, иначе вы можете привлечь беду в свою жизнь.

Кроме того, запрещается грешить, так как именно 4 сентября грехи караются с особой жестокостью. Также лучше не выезжать в дальний путь и не думать о плохом.

Приметы погоды:

Если день солнечный, то осень теплой будет.

Если туман в солнечных лучах быстро рассеивается, то хорошая погода продлится много дней.

Мало грибов, но много орехов — к холодной и снежной зиме.

Если тепло и паутина летит, то осень будет хорошей, а первый снег выпадет нескоро. Паутина низко летит — к теплой зиме, высоко — к холодной.

Именины отмечают: Александр, Алексей, Анфиса, Ариадна, Афанасий, Василий, Гавриил, Макар, Михаил, Федор, Феликс.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»: