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Шойгу сообщил о больших потерях ВСУ в ходе наступления

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Шойгу сообщил о больших потерях ВСУ в ходе наступления
Фото: Минобороны РФ

Украинская армия продолжает попытку наступления на николаево-криворожском, а также других направлениях для создания иллюзии способности вести наступление. Об этом в пятницу, 2 сентября, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

— Продолжается попытка наступления ВСУ на николаево-криворожском и других направлениях, противник несет значительные потери, — отметил он.

По словам Шойгу, попытку наступления полностью спланировал офис украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы западные кураторы увидели их способность вести наступление, пишет ТАСС.

До этого стало известно о крупных потерях ВСУ при попытках наступления на херсонском, николаево-криворожском и других южных направлениях.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что ВСУ продолжат предпринимать новые попытки наступления, используя при этом западное вооружение. При этом специалист добавил, что российская армия на данном этапе не будет проводить каких-либо контрнаступлений.

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