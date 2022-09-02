Продлена регистрация на Baltic Weekend 2022

Фото: Пресс-служба мероприятия

Организационный комитет форума объявляет о продлении регистрации участников до 13 сентября 2022 включительно.

15 и 16 сентября 2022 года профессионалы по коммуникациям вновь встретятся на XXII международном форуме Baltic Weekend, который пройдет в Санкт-Петербурге. Кроме того, 15 сентября в рамках Baltic Weekend состоится торжественная церемония награждения победителей международной премии по связям с общественностью PROBА Awards 2022.

Формат форума – faces & cases предполагает выступления ключевых фигур public relations с актуальными кейсами индустрии. Среди спикеров этого года Валерий Фёдоров (Генеральный директор, Советник Первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ), Ярослав Федосеев (руководитель управления общественных связей Сеченовского Университета, основатель телеграм-канала Хуже Федосеева), Денис Терехов (Генеральный директор агентства «Социальные сети», управляющий партнер; депутат Законодательного Собрания Красноярского края; ведущий МТРК «Мир») и другие.

В 2022 году форум станет еще большей опорой и поддержкой для игроков отрасли, ведь Baltic Weekend – это навсегда, это про помощь, обмен знаниями и опытом. Ежегодно нам доверяют лучшие из лучших, на форум собираются более 500 топ-менеджеров в области коммуникаций, представителей медиа и власти. Задача форума – развивать коммуникационный рынок, а в 2022 году это кажется особенно важным.