Минобороны: ВСУ потеряли более 330 человек на Николаево-Криворожском направлении

Фото: Минобороны РФ

В результате очередной неудачной попытки закрепиться на Николаево-Криворожском направлении ВСУ несут значительные потери. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

— Всего за сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 13 танков, 19 боевых машин пехоты, 12 других боевых бронированных машин, 11 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 330 военнослужащих, — говорится в сообщении.

При этом Вооруженные силы России взяли в плен двух боевиков, передает Telegram-канал ведомства.

До этого сообщалось, что Минобороны России раскрыло планы Украины по захвату Запорожской АЭС. По данным ведомства, киевский режим заранее подготовил план по отправке украинских военных и организации обстрелов Запорожской атомной электростанции в день прибытия делегации Международного агентства по атомной энергии.

Отмечается, что участники миссии стали бы «живым щитом» ВСУ для недопущения действий по их уничтожению подразделениями российских войск. Также стало известно, что высадившийся рядом с Запорожской АЭС украинский десант был ликвидирован.