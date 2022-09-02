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Заместитель прокурора Катасонов посетил московскую школу в День знаний

Степан Жирнов
Общество
Заместитель прокурора Катасонов посетил московскую школу в День знаний
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Заместитель прокурора города Москвы Юрий Катасонов посетил московскую школу №17 в День знаний. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в пятницу, 2 сентября.

Катасонов выступил на торжественной линейке с напутственной речью, пожелав школьникам и учителям успехов в наступающем учебном году. Заместитель прокурора города Москвы отметил, что в задачу педагогов входит не только передача знаний для подготовки качественных специалистов, но и воспитание детей в русле патриотизма.

Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы

— Уверен, что Государственный гимн и подъем национального флага, с которых теперь будет начинаться каждая неделя обучения, помогут достижению этой цели, — заявил Юрий Катасонов.

Место для выступления заместитель прокурора города Москвы выбрал неслучайно. Юрий Катасонов некогда в этой школе учился сам. Потому после торжественной части он отправился на встречу с преподавательским составом, где переговорил и вспомнил прошлое, в том числе и со своей первой классной руководительницей.

Множество торжественных мероприятий прошло в День знаний. Так, 1 сентября более 800 выпускников Университета МВД получили погоны в стенах Музея Победы.

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