Заместитель прокурора Катасонов посетил московскую школу в День знаний

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Заместитель прокурора города Москвы Юрий Катасонов посетил московскую школу №17 в День знаний. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в пятницу, 2 сентября.

Катасонов выступил на торжественной линейке с напутственной речью, пожелав школьникам и учителям успехов в наступающем учебном году. Заместитель прокурора города Москвы отметил, что в задачу педагогов входит не только передача знаний для подготовки качественных специалистов, но и воспитание детей в русле патриотизма.

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— Уверен, что Государственный гимн и подъем национального флага, с которых теперь будет начинаться каждая неделя обучения, помогут достижению этой цели, — заявил Юрий Катасонов.

Место для выступления заместитель прокурора города Москвы выбрал неслучайно. Юрий Катасонов некогда в этой школе учился сам. Потому после торжественной части он отправился на встречу с преподавательским составом, где переговорил и вспомнил прошлое, в том числе и со своей первой классной руководительницей.

Множество торжественных мероприятий прошло в День знаний. Так, 1 сентября более 800 выпускников Университета МВД получили погоны в стенах Музея Победы.