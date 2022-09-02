Долги за ЖКХ: оплата в рассрочку, списание и помощь от государства

Сюжет:Проще, чем кажется
Долги россиян за ЖКХ достигли рекордных значений. Среди должников есть те, кто преднамеренно не платит за ЖКХ, а также лица, кто попал в сложную жизненную ситуацию и не может погасить долг. Как быть, если накопился долг за «коммуналку» — в материале «Вечерней Москвы».
Если у вас накопились долги, обратитесь в управляющую компанию, напишите заявление и попросите предоставить рассрочку. Это позволит:
Некоторые категории граждан могут получить льготы и материальную помощь со стороны государства:
Целевую безвозмездную субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг можно получить:
Должник может списать просроченные платежи за ЖКХ с помощью процедуры банкротства. Списание долга через процедуру банкротства с одного человека, проживающего в квартире, не освобождает других прописанных лиц от оплаты задолженности.