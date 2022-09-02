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Проще, чем кажется: что делать, если накопился долг по коммунальным платежам

Павел Гриднев

Сюжет: 

Проще, чем кажется
Общество
Долги за ЖКХ: оплата в рассрочку, списание и помощь от государства
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Долги россиян за ЖКХ достигли рекордных значений. Среди должников есть те, кто преднамеренно не платит за ЖКХ, а также лица, кто попал в сложную жизненную ситуацию и не может погасить долг. Как быть, если накопился долг за «коммуналку» — в материале «Вечерней Москвы».

Если у вас накопились долги, обратитесь в управляющую компанию, напишите заявление и попросите предоставить рассрочку. Это позволит:

  • избежать проблем с судебным и принудительным взысканием;
  • не оплачивать дополнительно пени и штрафы.

Некоторые категории граждан могут получить льготы и материальную помощь со стороны государства:

  • узнать, кому положены льготы, можно на портале госулуг;
  • для оформления помощи нужно обращаться в МФЦ;
  • не только собственник квартиры может воспользоваться льготами, но и другие прописанные лица.

Целевую безвозмездную субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг можно получить:

  • в связи с уменьшением размера заработной платы;
  • в связи с сокращениями на работе.

Какие меры могут применить к неплательщику коммунальных услуг:

  • после двух месяцев просрочки должнику могут отключить свет, горячую воду или канализацию;
  • управляющая компания может обратиться с иском в суд, тогда придется заплатить не только сумму долга, но и судебные издержки;
  • после суда приставы могут арестовать счета, ограничить выезд за границу, запретить перерегистрацию транспортных средств и изымать ценные вещи из жилого помещения должника.

Должник может списать просроченные платежи за ЖКХ с помощью процедуры банкротства. Списание долга через процедуру банкротства с одного человека, проживающего в квартире, не освобождает других прописанных лиц от оплаты задолженности.

Долги ЖКХ
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