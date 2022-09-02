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Диетолог рассказала, сколько шоколада можно съесть без вреда для фигуры

Лала Манушакян

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Еда
Общество
Диетолог рассказала, сколько шоколада можно съесть без вреда для фигуры
Фото: Pexels

Три дольки шоколада или аналогичное число конфет является оптимальной нормой в день, которая не принесет вреда здоровью при сбалансированном рационе. Об этом заявила врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

— В день в среднем, при условии, что питание у вас сбалансированное, можно есть не больше 20 граммов темного шоколада, где содержится от 50 процентов какао-бобов. То есть это одна пятая часть плитки или три квадратика. Или же можно съедать три маленькие конфетки, но не больше. А если он (худеющий — прим. «ВМ») садится отдельно чай пить, то это «здравствуйте, талия и диабет», — сказала специалист.

По словам диетолога, такую порцию можно употребить за один прием, а можно и растянуть на целый день. В данном случае употребление такой сладости никак не повлияет на вес, уточнила она.

Помимо этого, Дианова уточнила, что шоколад рекомендуется принимать лишь после основного приема пищи. При таком сценарии не будет резкого скачка глюкозы, передает Ura.ru.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург перечислил сладости, которые могут негативно повлиять на работу сердца.

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