Собянин утвердил проект нового пешеходного моста через реку Яузу

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, река Яуза Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект нового моста для пешеходов через реку Яузу. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

Уточняется, что длина нового моста составит 340 метров, а ширина — 6,5 метра. Он соединит Госпитальную и Рубцовскую набережные, на которых находятся госпиталь имени Бурденко и учебные корпуса МГТУ имени Баумана.

Особенностью моста станет то, что вход на него будет организован с внешней стороны набережных. Таким образом, чтобы перейти через реку, пешеходам не придется пересекать проезжую часть.

Проект также предусматривает обустройство на Госпитальной набережной небольшой площади и удобных подходов к будущему сооружению. Кроме того, будет обновлен проезд вдоль территории МГТУ имени Баумана и благоустроена прилегающая территория, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что специалисты приступили к строительству здания кафе, которое расположится на территории будущего парка «Яуза». На данный момент подготовлено основание и металлокаркас будущего павильона, также к нему подведены внешние инженерные коммуникации.