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Фестиваль фермеров пройдет в парке Кузьминки

Анастасия Колоскова
Город
Фестиваль фермеров пройдет в парке Кузьминки
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Россия, Москва, природно-исторический парк Кузьминки-Люблино Карта всех событий

Фестиваль фермеров состоится с 2 по 4 сентября в парке Кузьминки. Об этом сообщили в пресс-службе парка в пятницу, 2 сентября.

Он будет включать в себя ярмарку фермерской продукции и развлекательную программу. Фермеры продемонстрируют свои достижения и представят натуральную продукцию, в том числе колбасы, ремесленные авторские сыры, свежие молочные продукты и многое другое.

Гостей мероприятия также ждет обширная развлекательная программа. На главной сцене парка состоятся выступления музыкальных и танцевальных коллективов, детские театрализованные представления, а также конкурсы и розыгрыши призов.

Программу каждого дня будет завершать зажигательный диджей-сет. Кроме того, 3 и 4 сентября все желающие смогут послушать в актовом зале лекции на темы «Полезность кисломолочных продуктов», «Натуральное мороженое. Секреты изготовления» и «Натуральные крем-супы».

В лектории состоятся мастер-классы по рисованию и вырезанию фруктово-овощной гирлянды для взрослых и детей. Фестиваль пройдет в центральной части парка 2 сентября с 14:00 до 21:00, а 3 и 4 сентября — с 12:00 до 21:00.

До этого сообщалось, что 2 сентября в Гостином Дворе открылась 35-я Московская международная книжная ярмарка. Она объединит издателей, писателей, художников и читателей.

Фермеры Фестивали Район Кузьминки
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