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Иммунолог объяснил возникновение нового вируса, от которого скончалось несколько человек в Аргентине

Рафаэль Залян

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Общество
Иммунолог объяснил возникновение нового вируса, от которого скончалось несколько человек в Аргентине
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Новый вирус, выявленный в Аргентине, который вызывает двустороннюю пневмонию, может быть обновленным вариантом СOVID-19, который получил мутацию и не поддается определению с помощью тест-систем. Такое мнение высказал врач-иммунолог Алексей Яковлев.

По его словам, локальные вспышки неизвестных заболеваний, которые вызывают пневмонию и нередко становятся причинами летальных исходов, время от времени происходят в разных уголках мира.

— Например, бразильский свиной грипп особого распространения не получил. Высококонтагиозное вирусное заболевание — лихорадка Эбола — тоже не распространилось так сильно, как обещали ученые. Вот и новый вирус, который выявлен в Аргентине, вовсе не обязательно захватит весь мир. Скорее всего, это мутация или линия штамма коронавируса «омикрон», — предположил специалист.

Яковлев отметил, что заражение произошло в стенах медучреждения, где пациенты, являющиеся носителями мутированного варианта СOVID-19, передали болезнь медперсоналу.

— То, что тест-системы не показали у больных наличия коронавируса, вовсе не означает, что это не СOVID-19. Всегда есть место ложноотрицательным результатам. В России были случаи, когда у больных коронавирусом не удавалось обнаружить наличие болезни, а пневмония именно по «ковидному» типу присутствовала, как и остальные симптомы «короны», — напомнил собеседник «ВМ».

Врач подчеркнул, что у скончавшихся пациентов могли присутствовать сопутствующие заболевания, приведшие к смерти.

30 августа стало известно о смерти первого пациента в провинции Тукуман (Аргентина) от неизвестного вируса. Отмечалось, что еще четверо заболевших находятся в тяжелом состоянии, еще один — на домашней изоляции. Известно, что у всех заболевших двусторонняя пневмония. В Минздраве страны уточнили, что причина недуга пока не выявлена и устанавливается в настоящее время.

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