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С начала специальной операции России безвозвратные потери ВСУ исчисляются сотнями тысяч человек. Об этом в пятницу, 2 сентября, заявил бывший заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос.

— Я четко понимаю, что то, что мы выстояли в феврале, марте и апреле — это как раз не потому, что власть что-то делала, а потому что народ самоорганизовался и делал, не ожидая никаких команд, — отметил он.

Бывший генерал также задался вопросом, кто будет отвечать за эти смерти, и что украинская власть сделала, чтобы их избежать, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что Минобороны России раскрыло планы Украины по захвату Запорожской АЭС. По данным ведомства, киевский режим заранее подготовил план по отправке украинских военных и организации обстрелов Запорожской атомной электростанции в день прибытия делегации Международного агентства по атомной энергии.

Отмечается, что участники миссии стали бы «живым щитом» ВСУ для недопущения действий по их уничтожению подразделениями российских войск. Также стало известно, что высадившийся рядом с Запорожской АЭС украинский десант был ликвидирован.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что приток наемников на Украину снизился более чем в три с половиной раза на фоне высоких потерь украинской армии. Подобное можно связывать и с бедствующим положением ВСУ в финансовой составляющей. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал военный эксперт Юрий Кнутов.