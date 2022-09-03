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Кардиолог рассказала о влиянии обхвата талии на работу сердца

Егор Провоторов
Общество
Кардиолог рассказала о влиянии обхвата талии на работу сердца
Фото: Depositphotos

Размер талии у мужчин более 102 сантиметров, а у женщин — 88 сантиметров, говорит о наличии метаболического синдрома, то есть ожирения, что негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе человека.

Об этом в субботу, 3 сентября, рассказал журналистам URA.RU заведующий кафедрой кардиологии Уральского государственного медицинского университета, действительный член РАЕН, профессор, заслуженный врач России Ян Габинский.

Он назвал это «синдромом ремешка». Когда человек носит ремень, и вдруг ему начинает не хватать отверстий на нем, что является очень плохим показателем. Если же, наоборот, они постепенно уменьшаются, то это хорошо.

Габинский добавил, что здоровую работу сердечной мышцы можно поддерживать отказом от жирного, курения, злоупотребления алкоголем, а также хождением пешком до одного часа в день.

Такие признаки, как стремительное изменение веса, могут означать наличие масштабных проблем со здоровьем человека, рассказала накануне врач — терапевт-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова.

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