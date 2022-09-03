Капремонт фасада дома работы архитектора Лангмана завершат осенью

Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы

Россия, Москва, Орликов переулок, 8 Карта всех событий

Обновление фасада дома, над которым работал архитектор Лангман, завершится осенью. Об этом в субботу, 3 сентября, сообщили в пресс-службе столичного фонда капитального ремонта.

— В ходе капитального ремонта фасад дома будет полностью восстановлен. Специалисты на первом этапе сняли красочный слой с каменной кирпичной кладки, далее заделали трещины и сколы составом, который в значительной степени укрепляет целостность стен, — говорится в сообщении.

В пресс-службе фонда уточнили, что портрет этого дома насыщен декоративными элементами, каждый из которых дофрагментуют и отремонтируют, возвращая им первоначальный облик. Так, мастера бережно восстанавливают лепные элементы, используя самые передовые технологии и качественные отечественные материалы.

Также в рамках капремонта проходят установка новых дверных блоков, обновление наружного водостока и замена пожарной лестницы. На финальной стадии работ специалисты нанесут слой антигрибковой защиты, чтобы снизить риск возникновения образований плесени и мха на цоколе жилого дома.

Кроме того, осенью специалисты завершат работы по капитальному ремонту дома 1938 года в Новоспасском переулке. На данный момент рабочие активно восстанавливают декоративные элементы фасада, применяя современные полимерные смеси.

До этого стало известно, что капитальный ремонт дома 1924 года постройки в Сокольниках также завершится осенью. В настоящее время идут работы по заделке трещин цементным раствором и обработке антигрибковым составом в местах замокания.