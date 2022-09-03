На одной цифровой волне: наработки МЭШ станут доступны в регионах

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Правительство Москвы, Минцифры и Минпросвещения подписали соглашение о сотрудничестве при создании федеральной государственной информационной системы «Моя школа», благодаря чему в образовательные учреждения России внедрят электронный дневник, электронный журнал, портфолио учащихся и другие инструменты Московской электронной школы (МЭШ).

МЭШ на сегодняшний день является крупнейшей образовательной библиотекой России и содержит 1,7 миллиона полезных материалов. Весь контент библиотеки проходит строгую многоуровневую модерацию и соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту.

— Федеральная государственная информационная система «Моя школа» получила 10-летнюю историю развития (МЭШ — прим. «ВМ»), бесценный опыт создания востребованных сервисов именно в том формате, который уже апробирован московскими учителями. Этот 10-летний опыт теперь становится достижением ФГИС «Моя школа» и доступен всем учителям в стране, — заявил министр правительства столицы, глава городского департамента образования и науки Александр Молотков на пресс-конференции по итогам подписания соглашения.

В 2021 году в МЭШ был открыт сервис «Портфолио учащегося» для отслеживания успехов школьников. По словам замглавы департамента образования и науки Москвы Натальи Киселевой, в скором времени свое портфолио появится и у учителей. Нововведение поможет педагогам подать документы на аттестацию, принять участие в профессиональном конкурсе и посмотреть, где можно пройти повышение квалификации.

Планируется, что основной функционал «Моей школы» будет введен в эксплуатацию с 1 января 2023 года. Заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Владимир Макаров резюмировал, что функции МЭШ будут полезны для школ других регионов России, так как столица много лет инвестирует большое количество финансовых и человеческих ресурсов для того, чтобы библиотека соответствовала высоким стандартам образования.

Мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минцифры Максут Шадаев и руководитель Минпросвещения Сергей Кравцов подписали соглашение о сотрудничестве при создании федеральной государственной информационной системы «Моя школа» 2 сентября.

О том, что такое МЭШ и какие у нее перспективы развития, Собянин рассказал 26 августа.