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Политолог предрек Германии массовые протесты

Юлия Курганова
В мире
Политолог предрек Германии массовые протесты
Фото: Pixabay

Каждого немца этой осенью коснется инфляция и дефицит энергии, а это может привести к массовым протестам. Такое мнение высказал профессор политологии Дрезденского университета Вернер Патцельт.

— Граждане начинают осознавать, что правительство обещает больше, чем может выполнить в действительности, — сказал он на телеканале Welt.

В этой связи эксперт прогнозирует волну грядущих протестов.

Политолог отметил три фактора, которые будут влиять на итог противостояния митингующих и властей. Первый — уровень инфляции, второй — готовность людей заставить правительство принять меры для улучшения ситуации, третий — политика освещения протестов в прессе.

3 сентября участники митинга на Вацлавской площади в Праге выдвинули требование об отставке правительства Чехии во главе с премьер-министром Петром Фиалой. По информации организаторов, на Вацлавской площади собралось более 100 тысяч участников. Они настаивали на проведении досрочных парламентских выборов и обвиняли руководство страны в проведении политики, противоречащей национальным интересам.

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