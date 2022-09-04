Российские водители перечислили главные недостатки китайских автомобилей

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В России начали пользоваться большой популярностью автомобили китайского производства. Российские водители назвали четыре главных недостатка автопрома Поднебесной, несмотря на то что машины имеют хорошее качество исполнения.

Так, первым недочетом стала эргономика. В популярных кроссоверах марки Haval новые владельцы зачастую сталкиваются с неудобными сиденьями, недостаточной регулировкой положения руля, малым объемом бачка для стеклоомывателя и так далее.

Также российские автомобилисты недовольны толщиной металла кузова. Он считается слишком тонким, что приводит к вмятинам даже при незначительных ударах. Кроме того, китайские автомобили плохо адаптированы для эксплуатации в России. Зимой у машин начинают трескаться уплотнители и патрубки, а также известны случаи возгорания из-за течи топлива.

Последним минусом стал уменьшенный межсервисный интервал. В России автовладельцы привыкли обслуживать машины через каждые 15 тысяч километров пробега. Покупая модели таких марок, как Zotie или Changan, они забывают, что их интервал составляет 10 тысяч километров, что может привести к неожиданным поломкам, передает портал NJcar.ru.

Накануне сообщалось, что на официальном портале российского филиала корейского автопроизводителя Kia появился список цен флагманского седана K9. Обновленная версия была представлена в качестве фейслифтинга.