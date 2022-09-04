Медведев не нашел причин для обид Шольца из-за проблем с поставками газа

Фото: Правительство РФ

На фоне «гибридной войны», которую Германия объявила России, у канцлера ФРГ нет оснований для обид на Москву в связи с ситуацией с поставками газа. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после высказывания Олафа Шольца, назвавшего Россию ненадежным поставщиком газа.

Медведев напомнил, что Германия является недружественной страной, которая поддержала антироссийские санкции. Кроме того, ФРГ поставляет Украине летальное оружие, которое направлено против российских вооруженных сил, добавил политик.

— И этот дяденька удивляется, что у немцев какие-то мелкие проблемы с газом. Прямо как в детском анекдоте: «И они еще ругаются, что я ковырялся в носу…», — написал Медведев в Telegram-канале.

До этого Олаф Шольц заявил, что Германия планирует окончательно отказаться от поставок российского газа к декабрю текущего года. Он заверил граждан страны, что они «переживут эту зиму» и назвал Россию ненадежным поставщиком, который не выполняет договорных обязательств о поставках энергоносителей.