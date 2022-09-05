Диетолог Соломатина назвала резко повышающий сахар в крови продукт

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Врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что плюсов от употребления белого риса мало — он насыщает организм энергией и создает ощущение сытости. После промышленной обработки в нем остается немного витаминов группы В, остальные полезные свойства утрачиваются.

— Белый рис обладает абсорбирующими свойствами, его иногда полезно есть при отравлениях или других проблемах с желудочно-кишечным трактом. Слизистые супы на основе отварного риса способствуют выведению вредных веществ, но на этом вся его польза заканчивается, — рассказала медик.

Самым опасным свойством белого риса Соломатина назвала способность резко повышать уровень сахара в крови. Поэтому лучше отдать предпочтение слегка недоваренному, рассыпчатому продукту, есть такой рис нужно в холодном виде.

— Если мы остудим отварной белый рис и потом смешаем его с овощами или салатом, то тем самым мы снизим негативное воздействие, сахар в крови будет пониматься медленнее, опасного скачка глюкозы удастся избежать, — пояснила доктор.

По ее словам, наиболее полезен бурый неочищенный рис, в нем содержится много калия, кальция, магния и других полезных веществ. Но даже такой продукт стоит с осторожностью употреблять при заболеваниях, которые связаны с нарушением обмена веществ и диабете, передает издание «Газета.ru».

Диетолог Елена Соломатина рассказала, какие фрукты и ягоды нельзя есть каждый день. Клюква, облепиха, черная смородина и крыжовник могут негативно воздействовать на желудочно-кишечный тракт.