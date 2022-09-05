Капитальный ремонт доходного дома архитектора Баева завершат в октябре

Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы

Россия, Москва, Нижний Кисельный переулок, 3 Карта всех событий

Многоквартирный жилой дом в Мещанском районе столицы обновят в рамках программы капитального ремонта, об этом сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта (ФКР) Москвы в понедельник, 5 сентября.

В доме № 3, строение 1 в Нижнем Кисельном переулке сейчас проходят работы по восстановлению фасада и крыши, проводится замена внутридомовых инженерных систем.

На данный момент специалисты сняли старый красочный и штукатурный слои, далее места сколов и разрушений отремонтировали и докомпановали специальной бетонной смесью, отметили в ФКР.

Кроме того, мастера бережно восстанавливают лепнину в точном соответствии с историческими чертежами. После завершения данного этапа на плоскости нанесут антигрибковую защиту, а также финишный слой фасадной краски.

Помимо этого, в рамках капитального ремонта крыши была произведена замена кровельного настила. Вся стропильная система также полностью заменена и обработана специальным огнезащитным раствором.

Дом, о котором идет речь, был построен по индивидуальному проекту в 1889 году в неоклассическом стиле. Здание вошло в комплекс «Доходные дома В. И. Коха», над созданием которого работал известный архитектор П. Е. Баев. Главный фасад здания украшен межэтажными поясами, венчающим карнизом, сандриками, кронштейнами, замковыми камнями, наличниками, филенками, рустом, аркой. Дворовый фасад выделен фронтоном, межэтажным поясом и венчающим карнизом.

До этого стало известно, что капитальный ремонт дома 1924 года постройки в Сокольниках также завершится осенью. В настоящее время идут работы по заделке трещин цементным раствором и обработке антигрибковым составом в местах замокания.