Главные новости к утру 5 сентября

Фото: Вечерняя Москва

Девушка сделала фото в полуобнаженном виде на экспозиции «Пропавшие в кинохронике» на киностудии «Ленфильм», которая посвящена кинооператорам и актерам в период Великой Отечественной войны. Парня и девушку, которые делали такие снимки, заметил охранник по камерам наблюдения.

Число туристов, которые погибли на Ключевском вулкане на Камчатке, увеличилось до восьми человек. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский. Он отметил, что на Ключевском вулкане сохраняется плохая погода.

Двое мужчин в Канаде в провинции Саскачеван совершили серию нападений и зарезали десять человек. Еще 15 граждан получили ранения и были доставлены в больницу.

Вертолет со спасателями, который вылетел на помощь к застрявшим на Ключевском вулкане на Камчатке туристам, успешно приземлился на склоне сопки. Об этом сообщили в понедельник, 5 сентября, в пресс-службе краевого учреждения «Центр обеспечения действий по ГО и ЧС».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что не слышал ни одного заявления, в котором критикуется Россия, от певицы Аллы Пугачевой, а ее мужу юмористу Максиму Галкину после его слов о российской власти «с нами явно не по пути».