Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвичи пожертвовали 30 миллионов рублей с момента запуска благотворительного сервиса на mos.ru

Полина Долганова
Город
Москвичи пожертвовали 30 миллионов рублей с момента запуска благотворительного сервиса на mos.ru
Фото: Pexels

С момента запуска благотворительного сервиса на сайте mos.ru москвичи направили свыше 30 миллионов рублей на помощь детям, людям старшего возраста и животным. Об этом рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

В городском Департаменте информационных технологий в свою очередь напомнили, что на странице сервиса можно ознакомиться с программами более 60 организаций.

По словам председателя Комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерины Драгуновой, с января по август 2022 года жители Москвы перевели на помощь 14,4 миллиона рублей.

Так, например, благодаря сервису средства получил маленький подопечный фонда «Дети-бабочки» Абдулазиз, у которого диагностировано редкое генетическое заболевание буллезный эпидермолиз.

Кроме того, на собранные во втором квартале текущего года средства удалось обеспечить сопровождение 15 занятий в инклюзивных мастерских.

Также благотворительный сервис помог фонду «Найди семью» собрать средства на психологическую помощь Наталье и ее приемной дочери, чьи отношения складывались непросто, рассказали на официальном сайте мэра столицы.

В столице четвертый год проходит конкурс грантов «Москва — добрый город», организованный городским Департаментом труда и соцзащиты населения. Ежегодно победителями конкурса становятся более 100 НКО. Они реализуют проекты помощи людям с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, исключенным из социума гражданам и другим нуждающимся в помощи жителям столицы.

Благотворительность портал mos.ru Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отшумело первое сентября…

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Никита Миронов
Никита Миронов

Америка нарывается на ядерный конфликт

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У «поуехавших» деньги закончились: беглые звезды потянулись в Россию

Александр Молотков
Александр Молотков

Новые школьные традиции

Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Лев Николаев
Лев Николаев

Вся русская красота на одной земле

Все мнения
О проекте