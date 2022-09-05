Москвичи пожертвовали 30 миллионов рублей с момента запуска благотворительного сервиса на mos.ru

Фото: Pexels

С момента запуска благотворительного сервиса на сайте mos.ru москвичи направили свыше 30 миллионов рублей на помощь детям, людям старшего возраста и животным. Об этом рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

В городском Департаменте информационных технологий в свою очередь напомнили, что на странице сервиса можно ознакомиться с программами более 60 организаций.

По словам председателя Комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерины Драгуновой, с января по август 2022 года жители Москвы перевели на помощь 14,4 миллиона рублей.

Так, например, благодаря сервису средства получил маленький подопечный фонда «Дети-бабочки» Абдулазиз, у которого диагностировано редкое генетическое заболевание буллезный эпидермолиз.

Кроме того, на собранные во втором квартале текущего года средства удалось обеспечить сопровождение 15 занятий в инклюзивных мастерских.

Также благотворительный сервис помог фонду «Найди семью» собрать средства на психологическую помощь Наталье и ее приемной дочери, чьи отношения складывались непросто, рассказали на официальном сайте мэра столицы.

В столице четвертый год проходит конкурс грантов «Москва — добрый город», организованный городским Департаментом труда и соцзащиты населения. Ежегодно победителями конкурса становятся более 100 НКО. Они реализуют проекты помощи людям с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, исключенным из социума гражданам и другим нуждающимся в помощи жителям столицы.