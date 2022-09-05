Миссия делегации МАГАТЭ на ЗАЭС завершится 6 сентября

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Завершение миссии делегации МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции ожидается 6 сентября. Дальнейшие планы делегации неизвестны. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщил член главсовета администрации области Владимир Рогов.

— Им оказано всяческое содействие. Мы заинтересованы в объективной и взвешенной оценке ситуации на АЭС, — отметил он.

Рогов уточнил, что в настоящее время на АЭС находится делегация МАГАТЭ из 13 человек, передает РИА Новости.

Политолог и общественный деятель Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что посещение экспертами МАГАТЭ Запорожской атомной электростанции позволит на время приостановить обстрелы на территории области. Однако продлится это недолго, так как большинство представителей организации — это страны, которые поддерживают гибридную и санкционную войну против России. По словам Маркова, многие представители делегации, которые посетили Запорожье, выступают за усиление мер против РФ и не хотят замечать очевидного: огонь открывает по этой территории украинская армия.

Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС 1 сентября.