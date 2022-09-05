Детский сад на 125 мест возведут в районе Соколиная Гора

Москомархитектура согласовала проект детского сада на 125 мест, который расположится на Мироновской улице. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 5 сентября.
— Откосы окон было решено выполнить из оцинкованной стали и выкрасить в яркие цвета: желтый, красный и синий. Для отделки используют керамогранитные плиты и витражное остекление. Благодаря минималистичному функциональному внешнему виду здание удачно впишется в окружающую застройку района Соколиная Гора, — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Отмечается, что площадь здания составит 2,2 тысячи квадратных метров. Согласно проекту, детский сад будет иметь три этажа. Постройку оборудуют медицинскими помещениями, музыкальным и физкультурным залами и так далее, передает официальный сайт мэра Москвы.
30 августа сообщалось, что в поселении Марушкинском планируется возведение жилого комплекса площадью 15,8 тысячи квадратных метров. Для отделки фасадов специалисты применят плитку графитового цвета. Отмечается, что новостройка будет состоять из четырех секций.