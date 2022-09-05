Детский сад на 125 мест возведут в районе Соколиная Гора

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Восточный административный округ, район Соколиная Гора Карта всех событий

Москомархитектура согласовала проект детского сада на 125 мест, который расположится на Мироновской улице. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 5 сентября.

— Откосы окон было решено выполнить из оцинкованной стали и выкрасить в яркие цвета: желтый, красный и синий. Для отделки используют керамогранитные плиты и витражное остекление. Благодаря минималистичному функциональному внешнему виду здание удачно впишется в окружающую застройку района Соколиная Гора, — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Отмечается, что площадь здания составит 2,2 тысячи квадратных метров. Согласно проекту, детский сад будет иметь три этажа. Постройку оборудуют медицинскими помещениями, музыкальным и физкультурным залами и так далее, передает официальный сайт мэра Москвы.

30 августа сообщалось, что в поселении Марушкинском планируется возведение жилого комплекса площадью 15,8 тысячи квадратных метров. Для отделки фасадов специалисты применят плитку графитового цвета. Отмечается, что новостройка будет состоять из четырех секций.