«Пропагандистская фантастика»: политолог Журавлев назвал невозможным отказ Германии от российского газа

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия начала готовиться к отказу от российских энергоресурсов еще в декабре 2021 года. По его словам, полный отказ запланирован на декабрь текущего года. Подобные заявления можно назвать пропагандисткой фантастикой, поскольку ни одна из стран не сможет восполнить запасы германского государства. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал политолог Дмитрий Журавлев.

— Власти Германии планировали много лет отказаться от российского газа. Собственно для этого устраивали всю эту «зеленую» историю, но у них ничего из этого пока не получается. Вряд ли за три месяца получится заменить все возобновляемыми источниками. Кроме Африки, нет ни одного региона, где кто-то не сидит и не качает нефть. Все распределено, да и Африка в основном поставляет в Европу — в Италию и Испанию. Если речь идет вообще об отказе от углеводородов, то это на данном этапе невозможно. Замена российского газа на африканский — дорого и долго. Сейчас практически ни в одной африканской стране добыча не увеличивается, потому что новых скважин не будет. Денег нег на них. В Азии и в самой Европе что можно было, уже добыли либо добывают. А арабы их в этом вопросе очень вежливо послали. Все это пропагандистская фантастика, — пояснил он.

При этом эксперт считает, что энергетическая война между Россией и Германией продлится примерно до весны, после чего сильно обиженное европейское население начнет требовать с правительства.

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт оценила ситуацию с газом в ФРГ. Так, политик заявила, что старый дом для одной семьи с газовым отоплением в Германии будет стоить около 12 тысяч евро за отопление и горячую воду. Обычная квартира при этом будет оцениваться в пять тысяч евро.