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Жители столицы помогут животным подготовиться к зиме в рамках акции «Листопад добрых дел»

Евгений Жуков
Город
Жители столицы помогут животным подготовиться к зиме в рамках акции «Листопад добрых дел»
Фото: Мосприрода

Экологическую акцию «Листопад добрых дел», организованную Мосприродой, проведут в период с 6 сентября по 31 октября. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в понедельник, 5 сентября.

Специалисты Мосприроды объявили о старте акции, организованной в помощь птицам и зверям, которые начали готовиться к зиме.

— Участникам предлагается помочь отремонтировать или смастерить и развесить кормушки, искусственные гнездовья, подготовить запасы гостинцев для подкормки животных зимой, — передает пресс-служба департамента.

Лакомства для животных и сделанные кормушки можно принести в экоцентры. Их адреса и телефоны можно уточнить на сайте организации.

В августе сообщалось о более 200 некоммерческих организациях (НКО), заботящихся о бездомных животных в столице. В подобных организациях собак и кошек не только содержат, но и оказывают им всю необходимую помощь.

В прошлом месяце во время фестиваля животных из столичных приютов на ВДНХ горожане приютили шесть питомцев.

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