МЧС предупредило о заморозках до минус двух градусов в Подмосковье

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В Московской области в ночные и утренние часы с 6 по 8 сентября прогнозируются заморозки, температура опустится до двух градусов ниже нуля. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Подмосковью в понедельник, 5 сентября.

— Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в период с 6 по 8 сентября в ночные и утренние часы местами в Московской области ожидаются заморозки с температурой минус два — ноль градусов, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в период заморозков рекомендуется соблюдать правила эксплуатации электробытовых приборов, газового оборудования и самодельных нагревательных устройств воздуха. В случае неисправности их необходимо отключить от электропитания, передает ведомство.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что после теплых и солнечных выходных москвичей ждут дожди и резкое похолодание. По его словам, с понедельника в Москве начнутся похолодание и дожди. Самым теплым днем будет пятница, когда воздух прогреется до плюс 16–18 градусов.