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Столичный омбудсмен разберется в ситуации с отцом, который выбил зубы дочери

Степан Жирнов
Происшествия
Столичный омбудсмен разберется в ситуации с отцом, который выбил зубы дочери
Фото: duma.mos.ru

Столичный уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева разберется в ситуации с отцом, выбившим зубы собственной семилетней дочери. Об этом стало известно в понедельник, 5 сентября.

Потяева заявила, что сделает для этого все необходимые запросы.

— Ну и, конечно, мы возьмем ситуацию на контроль, если это имело место быть, — цитирует омбудсмена РИА Новости.

Акт домашнего насилия, о котором идет речь, произошел 3 сентября. По предварительным данным, москвич выбил зубы своей семилетней дочери из-за постоянных жалоб на голод.

Помимо этого, мужчина избивал жену и двух сыновей. Родитель принуждал своих детей идти на преступления и заставлял выпивать с ним. Полиции обо этом рассказали неравнодушные соседи.

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